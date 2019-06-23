У кладбища в Волгограде вспыхнула сухая растительность

Происшествия 23.06.2019 15:56
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23.06.2019 15:56
Сухая растительность загорелась сегодня днём в Кировском районе Волгограда. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 14:09. Расчеты пожарно-спасательной части № 5 прибыли на место в кратчайшие сроки. Площадь, охваченная огнем, составила около тысячи квадратных метров. Пожар ликвидировали в 15:13. По словам очевидцев, ЧП случилось неподалеку от кладбища Кировского района.
Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать предельную осторожность при обращении с огнем, особенно, когда на улице стоит жаркая, сухая погода. В такое время нельзя разжигать костры, а также бросать на землю непотушенные окурки и стеклянные предметы, все это может привести к беде.
Напомним, что сегодня и завтра в Волгоградской области ожидается очень жаркая погода. МЧС, со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, сообщает, что столбик термометра может подняться до 40-41 °С в тени.
Фото: Влад Шевченко
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