У кладбища в Волгограде вспыхнула сухая растительность





Сухая растительность загорелась сегодня днём в Кировском районе Волгограда. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 14:09. Расчеты пожарно-спасательной части № 5 прибыли на место в кратчайшие сроки. Площадь, охваченная огнем, составила около тысячи квадратных метров. Пожар ликвидировали в 15:13. По словам очевидцев, ЧП случилось неподалеку от кладбища Кировского района.

Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать предельную осторожность при обращении с огнем, особенно, когда на улице стоит жаркая, сухая погода. В такое время нельзя разжигать костры, а также бросать на землю непотушенные окурки и стеклянные предметы, все это может привести к беде.

Напомним, что сегодня и завтра в Волгоградской области ожидается очень жаркая погода. МЧС, со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, сообщает, что столбик термометра может подняться до 40-41 °С в тени.

Фото: Влад Шевченко



