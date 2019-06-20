В Волгограде и области во дворах горят мусорные баки

Происшествия 20.06.2019 09:46
217 1
20.06.2019 09:46
Пластиковый мусорный контейнер сгорел сегодня утром в Камышине. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании на улице Ленина поступил на пульт диспетчера в 05:27. Расчёты пожарно-спасательной части №29 прибыли на место. Площадь возгорания составила около 4 квадратных метров. Огонь потушили за несколько минут, при пожаре никто не пострадал. Возможно, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
На прошлой неделе в Волгограде огонь уничтожил несколько мусорных баков, принадлежащих региональному оператору. Так, один бак сгорел 13 июня около двух часов ночи в Красноармейском районе у дома №7 по улице Вучетича.
А 14 июня около четырех утра огонь охватил сразу 4 мусорных бака. Это произошло в Советском районе по адресу улица Краснопресненская дом № 6. Ранее информагентство сообщало о сгоревших нескольких пластиковых мусорных контейнерах в том же районе. По словам специалистов, чаще всего причиной пожара становится именно неосторожное обращение с огнем.
Реклама
Популярное по теме
07.06.2019 11:24
29298 14
17.06.2019 17:13
16750 2
12.06.2019 11:15
27335 0
В Волгограде пенсионер на "Москвиче" не пропустил иномарку, пострадал ребенок20.06.2019 10:46
Происшествия 20.06.2019 10:46
449 1 Обсудить
В Волгограде молодой человек пытался спрыгнуть с моста в Волго-Донской канал19.06.2019 15:12
Происшествия 19.06.2019 15:12
2675 4 Обсудить
В Волгограде школьница-велосипедистка попала под колеса “Mercedes”19.06.2019 10:35
Происшествия 19.06.2019 10:35
1223 0 Обсудить
У крупного ТРК в Волгограде маршрутка сбила пенсионерку18.06.2019 12:24
Происшествия 18.06.2019 12:24
9326 11 Обсудить
В Волгоградской области мусоровоз насмерть сбил женщину18.06.2019 10:07
Происшествия 18.06.2019 10:07
1549 7 Обсудить
В Волгоградской области пенсионер погиб при стрижке газона18.06.2019 09:54
Происшествия 18.06.2019 09:54
6144 1 Обсудить
В Волгоградской области нашли три мины и авиабомбу18.06.2019 09:20
Происшествия 18.06.2019 09:20
564 1 Обсудить
В Волгограде у Мамаева кургана гастролеры обворовали машину туристов из Самарской области18.06.2019 08:50
Происшествия 18.06.2019 08:50
4622 18 Обсудить
Под Волгоградом гулянка в кафе закончилась стрельбой из ружья, трое ранены (ВИДЕО)17.06.2019 17:13
Происшествия 17.06.2019 17:13
16750 2 Обсудить
В Волгоградской области пропавшего купальщика ищут в затопленном каменном карьере17.06.2019 10:31
Происшествия 17.06.2019 10:31
2674 1 Обсудить
В Волгограде рухнувшее дерево задело четыре машины17.06.2019 08:50
Происшествия 17.06.2019 08:50
4307 4 Обсудить
Под Волгоградом из-за грозы без света остался поселок16.06.2019 18:31
Происшествия 16.06.2019 18:31
3524 0 Обсудить
Житель Волгоградской области нашел "эхо войны" на огороде16.06.2019 13:04
Происшествия 16.06.2019 13:04
1836 0 Обсудить
На трассе "Москва-Волгоград" столкнулись две легковушки и "КамАЗ", есть пострадавшие16.06.2019 10:00
Происшествия 16.06.2019 10:00
1173 0 Обсудить
В Волгограде грузовик подмял легковушку, пострадала пенсионерка16.06.2019 09:47
Происшествия 16.06.2019 09:47
884 0 Обсудить
Реклама