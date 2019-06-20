В Волгограде и области во дворах горят мусорные баки





Пластиковый мусорный контейнер сгорел сегодня утром в Камышине. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании на улице Ленина поступил на пульт диспетчера в 05:27. Расчёты пожарно-спасательной части №29 прибыли на место. Площадь возгорания составила около 4 квадратных метров. Огонь потушили за несколько минут, при пожаре никто не пострадал. Возможно, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

На прошлой неделе в Волгограде огонь уничтожил несколько мусорных баков, принадлежащих региональному оператору. Так, один бак сгорел 13 июня около двух часов ночи в Красноармейском районе у дома №7 по улице Вучетича.

А 14 июня около четырех утра огонь охватил сразу 4 мусорных бака. Это произошло в Советском районе по адресу улица Краснопресненская дом № 6. Ранее информагентство сообщало о сгоревших нескольких пластиковых мусорных контейнерах в том же районе. По словам специалистов, чаще всего причиной пожара становится именно неосторожное обращение с огнем.



