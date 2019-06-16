В Волгограде осудили сбежавшего с военного полигона дезертира





К 2 годам лишения свободы условно приговорен военнослужащий по контракту за самовольное оставление места службы. Такой приговор, как сообщает ИА «Высота 102», вынес Волгоградский гарнизонный военный суд.

По материалам дела, в октябре 2018 года военнослужащий, желая отдохнуть от службы, самовольно оставил полигон, находящийся в Ростовской области, и уехал домой в Волгоград, где проводил время по своему усмотрению. Через 4,5 месяца, в феврале 2019 года, дезертир пришел в военный следственный отдел по Волгоградскому гарнизону и заявил о себе. На суде мужчина утверждал, что хотел отдохнуть от воинской службы. Также он заявил, что ему не хватало денежного довольствия, что также повлияло на его решение о самовольном оставлении места службы. В Волгограде, по его словам, он не только отдыхал, но и подрабатывал, чтобы помочь бабушке. Представитель воинской части, в которую контрактник был принят в августе 2018 года на должность пулеметчика, пояснил, что денежное довольствие ему выплачивалось без задержек в полном объеме. Если он считал, что ему недоплачивают, то нужно было не сбегать, а обратиться с этим вопросом к командованию. Суд посчитал, что контрактник оставил место службы без уважительной причины, но учел, что тот признал вину и раскаялся. Поэтому ему было назначено наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.



