На Волгоградскую область надвигаются грозы





Грозы с усилением ветра до 15-20 м/с ожидаются сегодня в некоторых районах Волгоградской области. Об этом сообщает МЧС по региону со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.

МЧС призывает соблюдать правила безопасности при усилении ветра: не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не приближаться к ним, а сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60.



