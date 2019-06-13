На Волгоградскую область надвигаются грозы

Общество 13.06.2019 17:38
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13.06.2019 17:38
Грозы с усилением ветра до 15-20 м/с ожидаются сегодня в некоторых районах Волгоградской области. Об этом сообщает МЧС по региону со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.
МЧС призывает соблюдать правила безопасности при усилении ветра: не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не приближаться к ним, а сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60.
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