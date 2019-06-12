Это было блистательно: Волгоградская филармония завершила сезон при полном аншлаге







Сегодня гениальными произведениями Петра Ильича Чайковского - Первым концертом для фортепиано с оркестром №1 и сюитой для оркестра №3 - завершился сезон Волгоградского академического симфонического оркестра, сообщает ИА «Высота 102». Блистательное выступление артистов на сцене Центрального концертного зала под управлением художественного руководителя и главного дирижера Волгоградского академического симфонического оркестра Андрея Аниханова зрители встретили овацией и оценкой "браво". Аплодисменты получил и гость Волгоградской филармонии - американский пианист, лауреат многих международных конкурсов Кеннет Броберг.

"Закрытие 82-го филармонического сезона – яркое событие в культурной жизни нашего региона, а сегодняшний концерт проходит в преддверии ключевого события в мире музыкального искусства года – XVI Международного конкурса имени Чайковского, который состоится в июне в Москве и Санкт-Петербурге, - говорит Андрей Аниханов. - Кеннет Броберг- один из его конкурсантов, который исполнил обязательное к исполнению в финале прекраснейшее произведение великого композитора".

Волгоградская филармония постоянно открывает новые имена. За минувший концертный сезон филармония провела более 200 концертов, их посетило около 70000 человек. Зрителям наверняка запомнились выступления с волгоградским академическим симфоническим оркестром и знаменитых российских исполнителей, и солистов из Беларуси, Швейцарии и Японии. Волгоградцев приветствовали известные дирижеры из Москвы и Санкт-Петербурга, Воронежа, Северной Осетии, Сербии и Беларуси.

"Очень важно, что жители региона могут соприкоснуться с искусством заслуживших мировое признание выдающихся музыкантов, приобщиться к ценностям национальной культуры. Именно на это направлены филармонические сезоны, которые проводятся совместно с министерством культуры России, - рассказывает директор ГБУК "Волгоградская филармония" Станислав Малых. - Совершенно новым для Волгоградской филармонии стало открытие в этом сезоне эстрадного направления. Ряды солистов пополнили талантливые исполнители Ева Керн, Наталья Долгалёва, TALI, Максим Олейников, а также известные волгоградцам коллективы: группа «Странники» и «Combo Jazz band» под управлением Заслуженного работника культуры Анатолия Воронова. Поистине феерическим шоу стал гала-концерт «XX век... перезагрузка» с участием солистов нового направления, - перечисляет директор филармонии. - Знаковым стало открытие виртуального концертного зала – федерального проекта министерства культуры РФ, формирующего открытое культурное пространство в России. Теперь и волгоградцам стали доступны лучшие концерты с участием российских и зарубежных звезд, а также проекты для детской аудитории. А музыкальный фестиваль детского и юношеского творчества позволил нам не только выявить одаренных и перспективных юных музыкантов города и области, но и помочь им в профессиональном становлении".

У волгоградской филармонии - большие творческие планы. Уже 23 июня откроется летний променад. На сцене выступит Волгоградский академический симфонический оркестр под управлением маэстро Павла Герштейна из Костромы и солистка, обладатель Гран-при Международного конкурса вокалистов в Барселоне, финалистка телешоу "Голос - дети" Калиста Алисия Джеймс. Прозвучат инструментальные обработки знаменитых хитов ABBA, DEEP PURPLE, PAUL MAURIA, иQUEEN, ADELЕ, зажигательная финская ЛЕТКА-ЕНЬКА, кельтские напевы и знаменитые мелодии Магомаева и Бабаджаняна, которые подарят слушателям летнее настроение и удовольствие от общения с прекрасной музыкой и талантливыми музыкантами.

Большой фестиваль, посвященный международному дню музыки, пройдет в Волгограде в октябре. Впереди - программа юных исполнителей «Будущее начинается с прекрасного», больший цикл органных концертов, в которых примут участие известные органисты из Австрии, Нидерландов, Финляндии, Германии и других стран. Так что, уверены в филармонии, - у тех, кто еще не смог по каким-то причинам побывать в ЦКЗ на концертах, возможность насладиться прекрасным впереди. Потому что только музыка и красота, как говорит главный дирижер Волгоградского академического симфонического оркестра Андрей Алиханов, спасут наш мир.

О впечатлениях от концерта – в видеоматериале ИА «Высота 102».



