У гипермаркета в Волгограде пожилую женщину переехали грузовик и легковушка











Пожилая женщина погибла сегодня при двойном наезде на дороге в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось сегодня утром на проспекте Героев Сталинграда. По предварительным данным, когда 85-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, перед стоящей на светофоре машиной, ее сбил водитель грузовика “MAN”, а затем на женщину наехал водитель “Chevrolet Clan”. Установлено, что волгоградка была в “слепой зоне” у водителя грузовика. В результате пенсионерка получила тяжелейшие травмы и скончалась на месте аварии. Сейчас там работает следственно-оперативная группа отдела полиции и экипажи ГАИ. Известно, что поблизости находится подземный пешеходный переход, однако женщина изначально не воспользовалась им.

По словам очевидцев, это произошло неподалеку от гипермаркета.



