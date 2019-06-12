У гипермаркета в Волгограде пожилую женщину переехали грузовик и легковушка

Происшествия 12.06.2019 11:15
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12.06.2019 11:15
Пожилая женщина погибла сегодня при двойном наезде на дороге в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось сегодня утром на проспекте Героев Сталинграда. По предварительным данным, когда 85-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, перед стоящей на светофоре машиной, ее сбил водитель грузовика “MAN”, а затем на женщину наехал водитель “Chevrolet Clan”. Установлено, что волгоградка была в “слепой зоне” у водителя грузовика. В результате пенсионерка получила тяжелейшие травмы и скончалась на месте аварии. Сейчас там работает следственно-оперативная группа отдела полиции и экипажи ГАИ. Известно, что поблизости находится подземный пешеходный переход, однако женщина изначально не воспользовалась им.
По словам очевидцев, это произошло неподалеку от гипермаркета.
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