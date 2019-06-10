Телеком

МегаФон и FortRoss Ventures подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Телеком 10.06.2019 13:55
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10.06.2019 13:55


В рамках заключенного соглашения компания FortRoss Ventures*, входящая в экосистему Сбербанка, будет представлять МегаФону эксклюзивную собственную экспертизу и информацию о перспективных потенциальных инвестициях и собственных портфельных компаниях. МегаФон в свою очередь намерен рассматривать возможность сотрудничества и инвестирования в фонды, генеральным партнером которых является FortRoss Ventures. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе оператора.
«Мы последовательно выстраиваем деловые взаимоотношения с ведущими компаниями страны, помогая стартапам, которых мы поддерживаем, найти надежных партнеров и инвесторов. МегаФон открыт к инновациям: компания разделяет наши ценности и наше стремление развивать технологическое предпринимательство в России и за рубежом, поэтому мы рассчитываем на значимые долгосрочные результаты нашего стратегического партнерства», — говорит Виктор Орловский, управляющий партнер FortRoss Ventures.
«МегаФон, ведущий оператор цифровых возможностей, рассматривает для себя поиск интересных проектов и работу с собственной «песочницей инноваций» как один из приоритетов. Инновационные проекты, технологии и идеи позволяют увеличивать стоимость компании и создавать новые прорывные digital-проекты. Меньше чем за год работы нашей «технологической песочницы» мы достигли значительных результатов, отобрав из более чем 800 заинтересовавших нас проектов около 30, с которыми ведем работу. Партнерство с управляющей компанией FortRoss – логичный шаг в развитии данного направления и достижения синергии в партнерстве с компанией, имеющей многолетнюю экспертизу в области венчурных инвестиций. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество, которое позволит развивать инновации в МегаФоне и масштабировать технологии международного уровня на российском рынке», — замечает директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

* FortRoss Ventures— управляющая компания, фокусируется на инвестициях в стартапы на ранних стадиях в США, Израиле и России. Целевые компании работают в таких областях, как финансовые технологии, облачные технологии, искусственный интеллект, интернет вещей, безопасность и маркетплейсы. 

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