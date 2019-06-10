«Ростелеком» и «Росатом» будут развивать цифровую экономику вместе





На прошедшем в Санкт-Петербурге Международном экономическом форуме государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и ПАО «Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие цифровой экономики Российской Федерации, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.

Подписанный документ определяет широкий спектр направлений сотрудничества:

• развитие цифровой инфраструктуры и информационной безопасности;

• разработку и внедрение единых подходов к решениям для прикладных задач цифровой трансформации;

• разработку и внедрение единых подходов к развитию новых технологий и совместных платформенных решений в целях повышения качества сервисов для сотрудников компаний и третьих сторон.

«Мы рады развитию нашего стратегического сотрудничества с «Ростелекомом»,— отметил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. — Мы договорились о комплексном подходе: от вопросов надежной цифровой инфраструктуры и безопасности — до инновационных прикладных решений для цифровой трансформации и совместной апробации технологий «завтрашнего дня». Мы уверены, что сотрудничество двух российских технологических лидеров обеспечит синергию и поможет заложить фундамент нашего цифрового будущего».

«Ростелеком» имеет довольно большой и успешный опыт сотрудничества с предприятиями «Росатома», что позволило в подписанном меморандуме определить такие направления для сотрудничества как совместное участие в федеральной программе по Северному морскому пути, развитие передовых решений в области проводных и беспроводных цифровых информационных технологий, совместное внедрение технологий умного города, взаимодействие в области импортозамещения и другие, — говорит президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. — Причем, в соответствии с текстом меморандума «Ростелеком» выступает не только как оператор связи, но и как поставщик комплексных решений».