Ночью в Волгограде обгорели два автомобиля

Происшествия 09.06.2019 09:31
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09.06.2019 09:31
Два легковых автомобиля пострадали минувшей ночью от огня в Красноармейском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре на улице Брестской поступило в 02:51. Там огонь почти целиком охватил четырехлетнюю “Ладу Приору” и оплавил пластиковые детали на припаркованном рядом автомобиле “ВАЗ-2110”. Расчеты пожарно-спасательной части №7 за 10 минут прибыли на место и потушили пожар. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причной ЧП.
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