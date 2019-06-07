



Вновь ухудшилась ситуация в СНТ “Мичуринец” в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” местные жители, на третьи сутки снова произошло возгорание лежащего на поверхности мусора.

Напомним, пожар вспыхнул в среду 5 июня около семи часов утра, на место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №1. Они потушили огонь и пролили территорию. Но под вечер огонь из глубины снова прорвался наверх. И едкий дым накрыл сотни дач. У многих семей дачные домики - единственное жилье. Рядом с местом пожара живет многодетная семья. Младшему ребенку всего 7 месяцев.Очевидцы рассказывают, что сегодня в начале нового возгорания языки пламени поднимались из балки на уровень заборов ближайших участков. Потом пламя пошло в сторону Мечетки.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области информагентству сообщили, что сегодня сигнал поступил на пульт дежурного в 13:37. На место прибыли два расчета пожарно-спасательной части №1. Там же находится водовозная спецмашина, присланная администрацией.

ПО словам местных жителей, на место возгорания привезли около десятка грузовиков с грунтом и песком. Правда, тяжелой инженерной техники на месте нет.









