Волжанка перебудила жителей на Центральной набережной Волгограда

Общество 10.08.2025 20:07
В Волгограде на Центральной набережной задержали жительницу города-спутника, которая устроила дебош. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, волжанка ранним утром 9 августа перебудила жителей домов по улице Чуйкова.

За помощью местные обратились в полицию. Приехавшие на верхнюю террасу полицейские задержали 36-летнюю возмутительницу спокойствия. 

- В отношении нарушительницы составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

