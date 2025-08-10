Волжанка перебудила жителей на Центральной набережной Волгограда





В Волгограде на Центральной набережной задержали жительницу города-спутника, которая устроила дебош. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, волжанка ранним утром 9 августа перебудила жителей домов по улице Чуйкова.

За помощью местные обратились в полицию. Приехавшие на верхнюю террасу полицейские задержали 36-летнюю возмутительницу спокойствия.

- В отношении нарушительницы составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.