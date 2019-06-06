Телеком

МегаФон соединит Европу и Азию по Арктическому пути

Телеком 06.06.2019 14:50
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06.06.2019 14:50


МегаФон и CiniaOy, финский инфраструктурный оператор, подписали соглашение о создании международного консорциума для строительства новой подводной высокоскоростной оптической линии, которая соединит Хельсинки и Токио,  сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании «МегаФон». 
Представленный проект первого трансарктического оптоволоконного кабеля от Хельсинки вдоль арктического побережья России до Токио будет иметь протяженность 10 тыс.км и обеспечит оптимальное сочетание самого низкого уровня задержки сигнала и высокого уровня доступности сети. 
Это заложено как в архитектуре маршрута – новый кабель будет идти по наиболее прямому пути из Европы в Азию, так и в применении самых передовых технологических решений в строительстве. 
Международными партнерами проекта, возглавляемого CiniaOy, являются японские и скандинавские компании, а также международные финансовые организации. CiniaOy уже имеет опыт реализации масштабных телекоммуникационных проектов, ранее проложив подводный кабель C-Lion1 протяженностью 1200 км между Германией и Финляндией. 
МегаФон, в свою очередь, также имеет опыт строительства и эксплуатации высокоскоростных оптоволоконных сетей на территории России и сопредельных государств – общая протяженность собственной оптоволоконной сети оператора составляет более 200 тыс.км.
«Прокладка трансарктического кабеля является частью работы по стимулированию социально-экономического развития Арктического региона. Новая линия связи – это пример высокотехнологического решения для развития мировой экономики в сочетании с применением наивысших экологических стандартов в строительстве. Сегодня мы объявляем о проекте, который связывает между собой три континента, на которых проживает около 85% мирового населения», – подчеркнул Ари-Юсси Кнаапила, генеральный директор Cinia.
«МегаФон рад присоединиться к крупнейшему международному инфраструктурному проекту, который позволит не только связать континенты через Арктику, но и обеспечить интересы МегаФона как лидера цифровых возможностей в развитии сетевой инфраструктуры для потребителей Арктики и Дальнего Востока»,— заявил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.
На долю международных подводных кабельных сетей приходится свыше 95% мирового объема передачи данных, при этом ожидаемый рост транзита международного IP-трафика между Азиатским и Европейским континентом в ближайшие 5 лет превысит 200%. 
Основными драйверами роста трафика будут являться рост связанности дата-центров по всему миру, передача данных в сетях следующих поколений, развитие IoTи цифровизации индустриального интернета. 
 

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