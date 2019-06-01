Происшествия

В центре Волгограда из-за лихача на "Жигулях" пострадала пассажирка автобуса

Происшествия 01.06.2019 12:40
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01.06.2019 12:40


Сегодня около 08.30 на пересечении улицы Комсомольской и проспекта Ленина 29-летняя пассажирка автобуса-"двойки" получила травмы. Водитель общественного транспорта экстренно затормозил, чтобы не допустить столкновения с легковушкой. Как пояснили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии Волгограда, автомобиль "Жигули" неожиданно выехал на выделенную полосу и создал препятствие для автобуса, который двигался на зеленый сигнал светофора. Чтобы предотвратить столкновение, водитель автобуса был вынужден резко затормозить.
Пострадавшую госпитализировали в больницу скорой помощи 25.

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