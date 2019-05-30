В Волгограде из грузовика на дорогу выпали тонны металлических изделий

Происшествия 30.05.2019 21:27
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30.05.2019 21:27
Необычная дорожное происшествие случилось сегодня в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, по предварительным данным, вечером на улице Довженко из грузовика, перевозившего металлические трубы, выпал практически весь груз. Это произошло на проезжей части под железнодорожным мостом. По имеющимся сведениям, при инциденте никто не пострадал, однако движение транспорта было затруднено. Известно, что около 19:00 металлические изделия уже начали загружать обратно в машину. Обстоятельства случившегося уточняются.
Фото: Александр Комолых
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