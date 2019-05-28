Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Экономика 28.05.2019 10:37 Реклама
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28.05.2019 10:37


Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам. С 25 мая 2019 года снижение составило 0,6 п. п. на готовое жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости и 0,3 п. п. — на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, максимально выгодную ставку по ипотечному кредиту можно получить при покупке готовой квартиры на портале сервиса поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка «ДомКлик».
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Развитие системы ипотечного кредитования напрямую влияет на экономический рост страны и благосостояние ее населения. Мы уверены, что существенное снижение ставок по ипотечным кредитам в Сбербанке позволит нашим клиентам еще быстрее принимать решения по вопросам приобретения жилья на очень привлекательных условиях через сервисы Сбербанка и цифровую платформу "ДомКлик"».
Базовая ставка на «Приобретение готового жилья» снижена с 11,4% до 10,8% годовых, при этом минимальная ставка с учетом дисконтов (для участников акции «Молодая семья», зарплатных проектов, при использовании сервиса электронной регистрации и по акции «Витрина») составит 9,6% годовых. 
Базовая ставка на приобретение строящегося жилья снижена с 10,9% до 10,6%, для участников зарплатного проекта при использовании сервиса электронной регистрации — 10,2% годовых. 
Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8,2% годовых.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектораГенеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Портал «ДомКлик» на сайте domclick.ru — это онлайн-площадка для решения вопросов по приобретению недвижимости — от подачи заявки на жилищный кредит в Сбербанк до подачи документов по сделке на государственную регистрацию права собственности. Сервис объединяет клиентов, сотрудников и партнеров Сбербанка — застройщиков и агентства недвижимости. На сегодняшний день в каталоге «ДомКлик» размещено 1,3 млн объявлений, что делает его крупнейшим сервисом объявлений о недвижимости в России. При этом каждый пятый клиент Сбербанка сегодня оформляет ипотеку через «ДомКлик».



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