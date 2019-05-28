Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Экономика 28.05.2019 10:37 Реклама
570 0
28.05.2019 10:37
Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам. С 25 мая 2019 года снижение составило 0,6 п. п. на готовое жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости и 0,3 п. п. — на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, максимально выгодную ставку по ипотечному кредиту можно получить при покупке готовой квартиры на портале сервиса поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка «ДомКлик».
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Развитие системы ипотечного кредитования напрямую влияет на экономический рост страны и благосостояние ее населения. Мы уверены, что существенное снижение ставок по ипотечным кредитам в Сбербанке позволит нашим клиентам еще быстрее принимать решения по вопросам приобретения жилья на очень привлекательных условиях через сервисы Сбербанка и цифровую платформу "ДомКлик"».
Базовая ставка на «Приобретение готового жилья» снижена с 11,4% до 10,8% годовых, при этом минимальная ставка с учетом дисконтов (для участников акции «Молодая семья», зарплатных проектов, при использовании сервиса электронной регистрации и по акции «Витрина») составит 9,6% годовых.
Базовая ставка на приобретение строящегося жилья снижена с 10,9% до 10,6%, для участников зарплатного проекта при использовании сервиса электронной регистрации — 10,2% годовых.
Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8,2% годовых.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектораГенеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Портал «ДомКлик» на сайте domclick.ru — это онлайн-площадка для решения вопросов по приобретению недвижимости — от подачи заявки на жилищный кредит в Сбербанк до подачи документов по сделке на государственную регистрацию права собственности. Сервис объединяет клиентов, сотрудников и партнеров Сбербанка — застройщиков и агентства недвижимости. На сегодняшний день в каталоге «ДомКлик» размещено 1,3 млн объявлений, что делает его крупнейшим сервисом объявлений о недвижимости в России. При этом каждый пятый клиент Сбербанка сегодня оформляет ипотеку через «ДомКлик».
Реклама
Популярное по теме
27.05.2019 11:59
26880 16
27.05.2019 17:36
10852 7
20.05.2019 11:58
7495 42
Волгоградский завод "Красный Октябрь" меняет лицо27.05.2019 17:36
Лучшие сотрудники предприятий промплощадки «КАУСТИКа» получили награды к профессиональному празднику27.05.2019 15:06
Сбербанк запускает в День предпринимателя стендап-шоу «День П»27.05.2019 14:03
Обход Волгограда пройдется катком по дачам27.05.2019 11:59
Грызуны, птицы и собаки стали причиной ремонта у каждого четвертого владельца25.05.2019 17:52
«Денежки пошли»: Волгоградская область получила аванс на переселение из аварийного жилья24.05.2019 15:44
Сбербанк запускает «СберРешения» — онлайн-сервисы для финансового и HR-аутсорсинга24.05.2019 11:08
Сбербанк подвел итоги работы с агропромышленным комплексом России23.05.2019 20:10
Россельхозбанк предлагает жителям Волгограда монеты к окончанию учебного года23.05.2019 15:06
В Волгоградской области по районам распределили "дорожные" миллионы23.05.2019 14:47
В Волгограде на заводе "Красный Октябрь" запускают после годового простоя печь №523.05.2019 09:16
Сбербанк запустил акцию с повышенным начислением бонусов СПАСИБО по кредитным картам22.05.2019 12:05
Как из ОФД и касс выжать максимум для бизнеса22.05.2019 11:38
Более 1000 застройщиков приняли участие в конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости21.05.2019 15:58
Банк «Возрождение» запустил новый счет для владельцев премиальных карт21.05.2019 15:22
Реклама