Расследования

В Волгограде экс-начальника железнодорожной дистанции обвиняют во взятке

Расследования 27.05.2019 16:43
529 2
27.05.2019 16:43


Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Сарептской дистанции Приволжской дирекции филиала ОАО “РЖД”. Как сообщили ИА “Высота 102” в Южном следственном управлении на транспорте СУ СК России, 46-летнего мужчину обвиняют в получении 50 тысяч рублей взятки. По данным следствия, в мае прошлого года он получил их от директора фирмы, занимающейся  реконструкцией участка станции Максим Горький – Котельниково Приволжской железной дороги. За эти деньги он должен был  содействовать беспрепятственной выдаче разрешений и предупреждений о приближении поездов. А также в подписании актов о принятии работ и согласовании проектов производства работ и нарядов-пропусков. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передаче в суд.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Ирригаторы полости рта. Проконсультируйтесь со специалистом.
Популярное по теме
Суд над учительницей по иску бывшего чиновника вызвал аншлаг в районном суде Волгоградской области
21.05.2019 14:51
22496 13
В Волгограде в крупной компании назревает скандал из-за невыплаты «серых» зарплат
22.05.2019 19:22
17922 9
В Волгограде экзаменатор по русскому языку осужден за «легализацию» иностранцев в РФ
12.05.2019 16:08
15239 0
Расследования
27.05.2019 15:22
Расследования 27.05.2019 15:22
795 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.05.2019 15:02
Расследования 27.05.2019 15:02
6573 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.05.2019 09:28
Расследования 27.05.2019 09:28
4199 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.05.2019 13:48
Расследования 24.05.2019 13:48
1130 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.05.2019 11:29
Расследования 24.05.2019 11:29
1550 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.05.2019 11:07
Расследования 24.05.2019 11:07
10698 67 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.05.2019 22:15
Расследования 23.05.2019 22:15
5419 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.05.2019 16:32
Расследования 23.05.2019 16:32
6871 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.05.2019 13:53
Расследования 23.05.2019 13:53
3826 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.05.2019 11:06
Расследования 23.05.2019 11:06
1578 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.05.2019 19:22
Расследования 22.05.2019 19:22
17922 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.05.2019 17:14
Расследования 22.05.2019 17:14
9471 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.05.2019 16:44
Расследования 22.05.2019 16:44
1522 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.05.2019 15:35
Расследования 22.05.2019 15:35
1872 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.05.2019 15:03
Расследования 22.05.2019 15:03
662 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:54
Женщина-прокурор стала лидером по доходам среди коллег-мужчин в прокуратуре Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:36
Волгоградский завод "Красный Октябрь" меняет лицо Смотреть фотографииCмотреть видео
17:27
В Волгоградской области определились кандидаты в облдуму от "ЕР"Смотреть фотографии
16:50
На ВгАЗе наградили победителей грантового конкурса «Зеленая волна»Смотреть фотографии
16:43
В Волгограде экс-начальника железнодорожной дистанции обвиняют во взяткеСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде маловодье может создать проблемы речным маршрутамСмотреть фотографии
15:22
В Волгограде свой срок получили и сообщники убийцы солдата-контрактникаСмотреть фотографии
15:06
Лучшие сотрудники предприятий промплощадки «КАУСТИКа» получили награды к профессиональному праздникуСмотреть фотографии
15:06
Волгоградская облдума готова объявить старт предвыборной кампанииСмотреть фотографии
15:05
«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связиСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде столкнулись скоростные трамваи
15:02
Причиной оцепления вокруг гостиницы в Волгограде стала страйкбольная граната Смотреть фотографии
13:28
В Волгограде перекрыли улицу из-за подозрительной машиныСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде монумент «Родина-мать зовет!» начали одевать в металлические леса Смотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области депутаты расхватали призовые места на праймериз «ЕР»Смотреть фотографии
12:39
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019Смотреть фотографии
11:59
Обход Волгограда пройдется катком по дачамСмотреть фотографии
11:55
Первые лица Волгограда похвастались своими богатыми и предприимчивыми женами Смотреть фотографии
11:32
На грядках в Волгоградской области полицейские нашли два десятка гастарбайтеров-нарушителейСмотреть фотографии
10:27
Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding —победитель Effie Russia Awards 2019Смотреть фотографии
10:08
В Волгограде поймали более 40 любителей езды навеселе Смотреть фотографии
09:37
В Волгограде из-за пожара в ветхом общежитии эвакуировали 80 человекСмотреть фотографии
09:31
Эксперты оценили уровень социальной ориентированности бюджета Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:28
В Волгоградской области фальшивую учительницу ждут в судеСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде трамвай сошел с рельсов из-за врезавшейся в него иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:54
В Волгограде в склон поймы реки Царицы вложат почти 142 млн рублейСмотреть фотографии
19:00
«Порочная любовь» медленно убивает Волго-Ахтубинскую пойму Смотреть фотографииCмотреть видео
17:18
Позорные зарплаты, дороги и детские площадки: избиратели Волгоградской области ждут работы от «ЕР»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:23
В клубе «Олимпия» под Волгоградом открылся новый плавательный центрСмотреть фотографииCмотреть видео
13:52
В Волгограде запретили застройку ул. СоветскойСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 