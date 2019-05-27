



Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Сарептской дистанции Приволжской дирекции филиала ОАО “РЖД”. Как сообщили ИА “Высота 102” в Южном следственном управлении на транспорте СУ СК России, 46-летнего мужчину обвиняют в получении 50 тысяч рублей взятки. По данным следствия, в мае прошлого года он получил их от директора фирмы, занимающейся реконструкцией участка станции Максим Горький – Котельниково Приволжской железной дороги. За эти деньги он должен был содействовать беспрепятственной выдаче разрешений и предупреждений о приближении поездов. А также в подписании актов о принятии работ и согласовании проектов производства работ и нарядов-пропусков. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передаче в суд.



