Экономика

Грызуны, птицы и собаки стали причиной ремонта у каждого четвертого владельца

Экономика 25.05.2019 17:52
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25.05.2019 17:52


Домашние животные влияют на частоту ремонтов — 26% их владельцев из 1,3 тысячи опрошенных россиян, которые хотя бы раз на протяжении последних трех лет делали ремонт, назвали поведение питомцев его причиной. Первенство по влиянию на частоту ремонтов одержали грызуны — 41% хозяев хомяков, морских свинок и крыс задумываются о ремонте в результате их домашней активности. Второе место — птицы (36%), третье – собаки (32%). При этом вероятность возникновения ремонта растет в зависимости от количества животных: делали ремонт 44% владельцев трех собак и 45% хозяев четырех кошек, сообщает ИА «Высота 102» результаты опроса Райффайзенбанка.
Ремонт, вызванный активностью животных, включал:
• у 90% опрошенных — замена обоев;
• 54% — ремонт поврежденных дверей;
• 42% — новое напольное покрытие;
• 49% — замена мебели.
На ремонт, связанный с деятельностью животных, у большинства респондентов (46%) уходила сумма в диапазоне от 100 до 500 тыс. рублей, у 42% инвестиции вписались в 100 тыс. рублей, а каждый десятый владелец активного питомцав ложил в ремонт более 500 тыс. руб. 
«Проказы четвероногих или пернатых друзей могут вызвать срочную потребность в незапланированном ремонте, и в этом случае мы предлагаем воспользоваться потребительским кредитом по ставке 9.99% со второго года, — отмечает руководитель управления кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Морозов. — Кредит на сумму до 300 тысяч рублей можно получить по одному документу, а действующие клиенты банка без посещения офиса — в приложении Райффайзен-Онлайн».
Что учесть при ремонте:
• применить стойкие покрытия пола, такие как керамогранит, ламинат, плитка или паркетная доска;
• двери купить из искусственного экошпона, ПВХ или стекла;
• выделить зону для еды, туалета, игр, к примеру использовать встроенные конструкции.
По словам кандидата психологических наук, руководителя группы зоопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова Елены Федорович, домашние питомцы очень нуждаются в том, чтобы хозяева попытались увидеть свои жилища их глазами:«При ремонте желательно учитывать потребности, характерные для каждого биологического вида – в убежище, в режиме дня, в компаньонах или их отсутствии».
Несмотря на риски для мебели и ремонта, россияне не готовы отказаться от домашних любимцев. Каждый третий респондент (34%) согласен с тем, что размер расходов на ремонт неважен, когда питомец рядом. Только 5% опрошенных согласились с тем, что они откажутся от животного, если расходы на ремонт перевесят комфортный психологический порог.  
Кстати, опрос показал, что питомцы помогают справиться со стрессом и делают россиян более счастливыми. 

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