Происшествия

В Волгоградской области рабочий сельхозпредприятия выжил после падения с 7-метровой высоты

Происшествия 23.05.2019 15:50
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23.05.2019 15:50


Следователи выясняют обстоятельства получения тяжелейшей производственной травмы 28-летним работником сельхозпредприятия в Николаевском районе. Как сегодня сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, ЧП произошло 18 апреля на территории сельскохозяйственного акционерного общества. Во время ремонта кровли произошло обрушение перекрытия крыши, в результате чего 28-летний бетонщик предприятия сорвался с семиметровой высоты, получив при падении тяжелейшие травмы.
Следователи установили, что работы производились без страховочного оборудования и без элементарных средств защиты - на мужчине не было даже каски. Более того, инструктаж по технике безопасности с пострадавшим в этот день не проводился.
С места происшествия работник был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где до сих пор за его жизнь борются врачи. Медики диагностировали у молодого мужчины тяжелую сочетанную травму головы, груди, таза, верхних конечностей, закрытую черепно-мозговую травму; перелом свода и основания черепа; а также ушиб и отек головного мозга.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). 

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