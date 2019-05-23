В Волгоградской области рабочий сельхозпредприятия выжил после падения с 7-метровой высоты

Происшествия 23.05.2019 15:50
895 0
23.05.2019 15:50
Следователи выясняют обстоятельства получения тяжелейшей производственной травмы 28-летним работником сельхозпредприятия в Николаевском районе. Как сегодня сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, ЧП произошло 18 апреля на территории сельскохозяйственного акционерного общества. Во время ремонта кровли произошло обрушение перекрытия крыши, в результате чего 28-летний бетонщик предприятия сорвался с семиметровой высоты, получив при падении тяжелейшие травмы.
Следователи установили, что работы производились без страховочного оборудования и без элементарных средств защиты - на мужчине не было даже каски. Более того, инструктаж по технике безопасности с пострадавшим в этот день не проводился.
С места происшествия работник был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где до сих пор за его жизнь борются врачи. Медики диагностировали у молодого мужчины тяжелую сочетанную травму головы, груди, таза, верхних конечностей, закрытую черепно-мозговую травму; перелом свода и основания черепа; а также ушиб и отек головного мозга.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
Реклама
Популярное по теме
07.05.2019 17:29
12104 1
03.05.2019 18:03
12170 0
15.05.2019 18:35
20896 16
Двое молодых волгоградцев вынесли с железнодорожной станции 1,5 тонны металла23.05.2019 13:06
Происшествия 23.05.2019 13:06
803 4 Обсудить
Пенсионерка пострадала в аварии в центре Волгограда (ВИДЕО)23.05.2019 09:48
Происшествия 23.05.2019 09:48
8197 1 Обсудить
В Волгоградской области из-за электросчетчика загорелся частный дом23.05.2019 09:41
Происшествия 23.05.2019 09:41
208 0 Обсудить
Ни пройти, ни проехать: в Волгограде посреди улицы Чуйкова вырыли огромный котлован22.05.2019 16:59
Происшествия 22.05.2019 16:59
5531 6 Обсудить
В Волгограде пенсионерка получила от лжеэлектриков вместо компенсации "фантики"22.05.2019 11:49
Происшествия 22.05.2019 11:49
5146 8 Обсудить
Четверо детей пострадали на дорогах Волгограда и области22.05.2019 10:53
Происшествия 22.05.2019 10:53
2391 4 Обсудить
В Волгоградской области водитель мопеда погиб в ДТП с прицепом22.05.2019 10:37
Происшествия 22.05.2019 10:37
1688 8 Обсудить
В Волгограде маршрутка подрезала троллейбус, пострадала женщина21.05.2019 19:44
Происшествия 21.05.2019 19:44
1255 0 Обсудить
В Волжском из-за угроз эвакуировали несколько торговых центров21.05.2019 18:17
Происшествия 21.05.2019 18:17
2333 0 Обсудить
В Волжском хулиган обстрелял мужчину из пневматического оружия21.05.2019 16:56
Происшествия 21.05.2019 16:56
2112 0 Обсудить
На Комсомольском мосту в Волгограде столкнулись мусоровоз и легковушка21.05.2019 15:12
Происшествия 21.05.2019 15:12
959 2 Обсудить
В Волгограде поймали похитителя канализационных люков21.05.2019 11:40
Происшествия 21.05.2019 11:40
6887 22 Обсудить
В Волгограде двое байкеров пострадали от неуступчивости автомобилистов21.05.2019 10:46
Происшествия 21.05.2019 10:46
1435 3 Обсудить
В Волгограде разбойник в медицинской маске ограбил кредитную организацию (ВИДЕО)21.05.2019 10:34
Происшествия 21.05.2019 10:34
10625 1 Обсудить
В Волгограде не поделили дорогу байкер и водитель легковушки20.05.2019 14:30
Происшествия 20.05.2019 14:30
1987 2 Обсудить
Реклама