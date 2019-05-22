Регоператор Волгоградской области хранил мусор где и как попало

Экология 20.05.2019 10:46
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20.05.2019 10:46
Росприроднадзор уличил ООО «Управление отходами-Волгоград» в нарушениях, связанных с содержанием площадок временного хранения ТКО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, в ходе проверки деятельности регоператора, которая была завершена в конце апреля, был выявлен факт эксплуатации площадок временного хранения твердых коммунальных отходов не в соответствии с утвержденной территориальной схемой обращения с отходами. Также проверяющие зафиксировали отсутствие на нескольких площадках временного накопления отходов искусственного водонепроницаемого и химически стойкого покрытия, обваловки территории, обособленной сети ливнестоков с автономными очистными сооружениями. Акт проверки с указанием данных нарушений направлен в адрес комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, комитета тарифного регулирования Волгоградской области, территориального органа Роспотребнадзора для рассмотрения в рамках компетенции.
Между тем, напомним, журналисты ИА «Высота 102» еще в январе обнаружили так называемую площадку для временного хранения мусора в Тракторозаводском районе Волгограда. Даже невооруженным взглядом было видно, что участок в промзоне не имеет никаких стоков и очистных сооружений, какие должны иметь площадки временного хранения отходов. К слову, это первые нарушения, которые зафиксировал Росприроднадзор за пять месяцев работы регоператора в Волгоградской области, качество которой до сих пор вызывает вопросы у жителей. Штрафные санкции к регоператору применяли только в госжилинспекции Волгоградской области.
Фото от 18 января 2019 года.
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