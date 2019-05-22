Гремячинский ГОК обеспечивает молодежи рабочие места





Студенты Волжского политехнического техникума пройдут производственную и преддипломную практику на Гремячинском горно-обогатительном предприятии. Как сообщили ИА «Высота 102» в отделе по связям с общественностью, это первый опыт сотрудничества компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» со средним профессиональным учебным заведением, ранее на предприятии проходили практику только студенты вузов.

Всего в 2019 году в рамках договора о производственной практике студентов, подписанного между ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ГБПОУ «Волжский политехнический техникум», компания принимает на практику 29 студентов третьего и четвертого курсов.

Все учащиеся поступают на оплачиваемые рабочие места и сделают первые шаги в освоении профессий под руководством опытных наставников из числа сотрудников Гремячинского ГОКа.

В цеху централизованного ремонта и технического обслуживания механического оборудования ребята получат практические навыки по профессии слесарь-ремонтник, в отделе автоматизации и метрологии обучатся профессии наладчик КИПиА. В службе контроля качества пройдут практику лаборанты химического анализа, а на участке электроснабжения, технического обслуживания и ремонта электрического оборудования – обучат слесарей-электриков по ремонту электрооборудования.

Все эти профессии востребованы на предприятии, и в перспективе у всех выпускников Волжского техникума сразу же после получения диплома есть прекрасная возможность трудоустройства на один из самых современных производственных комплексов региона.

В строительстве Гремячинского горно-обогатительного комбината применяются последние технологии и проектные решения. Повышение престижа рабочих профессий, развитие профессиональных навыков сотрудников и поощрение производительного труда – стратегические для «ЕвроХим-ВолгаКалия» задачи, которые компания реализует в сотрудничестве с лучшими профильными вузами и сузами страны.



