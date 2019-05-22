Жителя Волгоградской области судят за нелегальную коллекцию оружия





Житель города Котово пошёл под суд за незаконное хранение и изготовление оружия и боеприпасов. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия, прошлой весной 60-летний мужчина нашёл на окраине родного города мешок с оружием и патронами.

Через полгода он починил неработавший пистолет Макарова, а также сделал для него более 40 патронов. Любителя оружия полицейские задержали в января этого года. При обыске в его квартире стражи порядка нашли обрез ружья 16 калибра, 3 мелкокалиберных револьвера, которые были кустарным образом переделаны из сигнальных в боевые, а также два пистолета Макарова. Нашли полицейские и около 200 патронов для пистолетов, винтовок и охотничьих ружей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям 222 УК РФ “Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов” и 223 УК РФ“Незаконная переделка огнестрельного оружия и изготовление боеприпасов”. Сейчас дело слушается в Котовском районном суде. Если мужчину признают виновным, ему может грозить до 5 лет тюрьмы.