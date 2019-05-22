Спорт

Волгоградский «Ротор» «забил» на новый автомобиль

Спорт 19.05.2019 13:04
8583 0
19.05.2019 13:04


Футбольный клуб «Ротор» приобретает новый автомобиль. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, государственное автономное учреждение объявило электронный аукцион на приобретение транспортного средства с начальной ценой контракта в 2 миллиона 513 тысяч рублей. Судя по техническим характеристикам, речь идет о микроавтобусе на 8-9 мест, объемом двигателя от 2497 до 2500 см3, мощностью не менее 136 лошадиных сил с раздвижными с обеих сторон дверями.
Напомним, осенью прошлого года футбольный клуб уже предпринимал попытку приобрести новый микроавтобус. Как сообщало ИА «Высота 102», тогда госучреждение собиралось купить Hyundai H-1 или его эквивалент. На покупку планировали потратить большую сумму – почти 3 миллиона рублей. Однако затем руководство клуба отменило закупку. По некоторым сведениям, причиной этого решения могли стать допущенные нарушения в формировании технического задания. Но по другим данным, поводом для отмены дорогостоящей закупки могли быть неутешительные результаты игры волгоградских футболистов. Правда, за прошедшее время «Ротор» «исправился» и  теперь находится на 10-й строчке в турнирной таблице ФНЛ с 50-ю очками. К слову, в прошлом году футбольному клубу приобрели автобус за 14 миллионов рублей. 
Фото сайта "Ротора". 

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