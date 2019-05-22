Волгоградский «Ротор» «забил» на новый автомобиль





Футбольный клуб «Ротор» приобретает новый автомобиль. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, государственное автономное учреждение объявило электронный аукцион на приобретение транспортного средства с начальной ценой контракта в 2 миллиона 513 тысяч рублей. Судя по техническим характеристикам, речь идет о микроавтобусе на 8-9 мест, объемом двигателя от 2497 до 2500 см3, мощностью не менее 136 лошадиных сил с раздвижными с обеих сторон дверями.

Напомним, осенью прошлого года футбольный клуб уже предпринимал попытку приобрести новый микроавтобус. Как сообщало ИА «Высота 102», тогда госучреждение собиралось купить Hyundai H-1 или его эквивалент. На покупку планировали потратить большую сумму – почти 3 миллиона рублей. Однако затем руководство клуба отменило закупку. По некоторым сведениям, причиной этого решения могли стать допущенные нарушения в формировании технического задания. Но по другим данным, поводом для отмены дорогостоящей закупки могли быть неутешительные результаты игры волгоградских футболистов. Правда, за прошедшее время «Ротор» «исправился» и теперь находится на 10-й строчке в турнирной таблице ФНЛ с 50-ю очками. К слову, в прошлом году футбольному клубу приобрели автобус за 14 миллионов рублей.

Фото сайта "Ротора".