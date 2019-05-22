



В госпитале ветеранов войн в Ростове-на-Дону началось совещание правительства РФ под председательством Дмитрия Медведева о ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Как сообщает ИА "Высота 102", губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров является единственным приглашенным главой субъекта РФ, который выступит на совещании с докладом. Также на правах хозяина ожидается выступление губернатора Ростовской области.

Перед проведением мероприятия состоялась рабочая встреча Андрея Бочарова с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой и заместителем председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяной Голиковой. Главной темой состоявшихся встреч была реализация нацпроектов в Волгоградской области.

Справка. Федеральный проект "Старшее поколение" национального проекта "Демография", о котором идет речь, затрагивает людей предпенсионного и пенсионного возраста. Так, в рамках нацпроекта планируется увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет. Мотивировать граждан вести активный образ жизни намерены и поддерживая их занятость. Сообщается, что россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. А для пожилых людей, которые не могут заботиться о себе самостоятельно, будет создана система долговременного ухода. Планируется модернизация уже существующих стационарных организаций соцобслуживания и строительство новых в соответствии с мировыми стандартами. Предусмотрено и оснащение регионов специально оборудованными социальными автомобилями для оказания помощи по доставке маломобильных граждан в медицинское учреждение.



