Агрофирму из Волгоградской области оштрафовали за 300 тонн нелегального корма для животных

Общество 13.05.2019 10:46
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13.05.2019 10:46
Фирму “Волжская агропромышленная корпорация” оштрафовали за передачу другой компании крупной партии корма для животных без ветеринарных сопроводительных документов. Как сообщили ИА “Высота 102” в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, более 313 тонн агропродукции поступили в компанию “ТопАгро”. Специалисты ведомства провели проверку, которая и выявила нарушение. Согласно законодательству ветеринарно-санитарной экспертизе подлежат все корма и кормовые добавки растительного происхождения. Что касается товаров не прошедших проверку, то их продажа запрещена. В итоге компании и ответственному лицу, допустившему нарушение, придется заплатить штраф в сумме 13 тысяч рублей.
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