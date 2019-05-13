В Волгограде потушили пожар на предприятии по переработке пластика





Открытое пламя, охватившее жилой дом и офис фирмы в Краснооктябрьском районе, потушено. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 23:44 были ликвидированы очаги открытого горения в доме, где располагается офис фирмы по переработке пластика и живет директор компании. Сейчас пожарные проводят пролив территории для тушения скрытых очагов пожара. Фирма, перерабатывая пластиковые отходы, делает из них стройматериалы. Во дворе находился пункт по приему пластика.

Как стало известно информагентству, ожог руки получила 65-летняя женщина. От госпитализации она отказалась.