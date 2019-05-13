Происшествия

В Волгограде потушили пожар на предприятии по переработке пластика

Происшествия 13.05.2019 00:01
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13.05.2019 00:01


Открытое пламя, охватившее жилой дом и офис фирмы в Краснооктябрьском районе, потушено. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 23:44 были ликвидированы очаги открытого горения в доме, где располагается офис фирмы по переработке пластика и живет директор компании. Сейчас пожарные проводят пролив территории для тушения скрытых очагов пожара. Фирма, перерабатывая пластиковые отходы, делает  из них стройматериалы. Во дворе  находился пункт по приему пластика.
Как стало известно информагентству, ожог руки получила 65-летняя женщина. От госпитализации она отказалась.
Напомним, пожар вспыхнул около восьми часов вечера. В его тушении были задействованы около 40 человек и полтора десятка единиц техники. 

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