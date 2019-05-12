Появилось видео с места разрушения аварийного балкона в Волгограде

В распоряжении ИА "Высота 102" оказалось видео с места разрушения аварийного балкона дома №40 по улице Чебышева. На балконе находились трое мужчин, которые вышли туда на перекур. В какой-то момент плита накренилась и повисла на стене, ограждение при этом упало вниз. Люди чудом спаслись, получив ушибы и ссадины.

Накануне информагентство сообщало о ЧП в жилом четырехэтажном доме, расположенном в Советском районе Волгограда. Перепуганные жильцы вызвали муниципальную службу спасения. Специалисты быстро прибыли на место происшествия и демонтировали балкон, который представлял угрозу для жителей.

Известно, что кирпичный дом № 40 по улице Чебышева построен в 1964 году.