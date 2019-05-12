Расследования

Появилось видео с места разрушения аварийного балкона в Волгограде

Расследования 12.05.2019 11:01
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12.05.2019 11:01


В распоряжении ИА "Высота 102" оказалось видео с места разрушения аварийного балкона дома №40 по улице Чебышева. На балконе находились трое мужчин, которые вышли туда на перекур. В какой-то момент плита накренилась и повисла на стене, ограждение при этом упало вниз. Люди чудом спаслись, получив ушибы и ссадины. 
Накануне информагентство сообщало о ЧП в жилом четырехэтажном доме, расположенном в Советском районе Волгограда. Перепуганные жильцы вызвали муниципальную службу спасения. Специалисты быстро  прибыли на место происшествия и демонтировали балкон, который представлял угрозу для жителей.
Известно, что кирпичный дом № 40 по улице Чебышева построен в 1964 году. 


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