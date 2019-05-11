Происшествия

Пострадавшего в ДТП ребенка в тяжелом состоянии доставили в Волгоград

Происшествия 11.05.2019 19:22
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11.05.2019 19:22


Десятилетний мальчик серьезно  пострадал сегодня в аварии, произошедшей в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, около 16:00 он попал под колеса легкового автомобиля на улице Комсомольской. При аварии ребенок получил серьезную травму - перелом основания черепа. С места происшествия его доставили в детскую городскую больницу Волжского. Позднее мальчика в тяжелом состоянии переправили в больницу скорой медицинской помощи №7 города Волгограда. Обстоятельства случившегося уточняются. Известно, что улица Комсомольская в данное время ремонтируется.

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