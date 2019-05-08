В Волгограде пенсионер пострадал в рейсовом автобусе





Пожилой мужчина пострадал сегодня в дорожном происшествии в Тракторозаводском районе Волгограда. Как стало известно ИА “Высота 102”, по предварительным данным, инцидент произошел около семи часов вечера в автобусе маршрута №21 на остановке поселок Горный. Пассажира придавило закрывающимися дверьми автобуса. По словам очевидцев, это случилось, когда он в последний момент решил выйти на остановке. В результате пенсионеру потребовалась медицинская помощь. Ее оказали врачи прибывшие на место. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.