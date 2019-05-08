В Волгограде пенсионер пострадал в рейсовом автобусе

Происшествия 08.05.2019 20:36
438 0
08.05.2019 20:36
Пожилой мужчина пострадал сегодня в дорожном происшествии в Тракторозаводском районе Волгограда. Как стало известно ИА “Высота 102”, по предварительным данным, инцидент произошел около семи часов вечера в автобусе маршрута №21 на остановке поселок Горный. Пассажира придавило закрывающимися дверьми автобуса. По словам очевидцев, это случилось, когда он в последний момент решил выйти на остановке. В результате пенсионеру потребовалась медицинская помощь. Ее оказали врачи прибывшие на место. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.
Реклама
Популярное по теме
08.04.2019 15:08
24995 10
11.04.2019 14:36
22230 17
16.04.2019 16:31
12317 29
В Волгограде у гипермаркета столкнулись "скорая помощь" и легковушка08.05.2019 14:36
Происшествия 08.05.2019 14:36
510 0 Обсудить
Найденные у волгоградского поселка снаряды ВОВ уничтожили08.05.2019 13:18
Происшествия 08.05.2019 13:18
399 2 Обсудить
В Волгограде рецидивист украл 60 пачек сигарет "про запас"08.05.2019 12:25
Происшествия 08.05.2019 12:25
533 4 Обсудить
В Волгограде после ДТП попал в больницу 75-летний водитель внедорожника08.05.2019 11:15
Происшествия 08.05.2019 11:15
359 0 Обсудить
МВД: все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложными07.05.2019 17:29
Происшествия 07.05.2019 17:29
11618 1 Обсудить
В Волгограде полицейские поймали любителя езды по тротуару07.05.2019 17:22
Происшествия 07.05.2019 17:22
2015 2 Обсудить
"Шоппинг отменяется": в Волгограде увеличивается количество эвакуированных ТРЦ07.05.2019 16:22
Происшествия 07.05.2019 16:22
7858 3 Обсудить
В Волгограде посреди дороги вспыхнул грузовик07.05.2019 14:53
Происшествия 07.05.2019 14:53
1273 0 Обсудить
"Второй раз не страшно": в Волгограде эвакуировали крупный бизнес-центр07.05.2019 14:21
Происшествия 07.05.2019 14:21
11834 4 Обсудить
На вокзале в Волгограде при монтаже лифта погиб директор фирмы07.05.2019 13:49
Происшествия 07.05.2019 13:49
9119 1 Обсудить
Женщина пострадала в двойном ДТП у “McDonald’s” на юге Волгограда06.05.2019 14:01
Происшествия 06.05.2019 14:01
2250 0 Обсудить
В Волгограде рецидивиста взяли в чужом доме за поеданием тушенки (ВИДЕО)06.05.2019 13:09
Происшествия 06.05.2019 13:09
1816 8 Обсудить
Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобуса и бензовоза в Волгограде06.05.2019 10:18
Происшествия 06.05.2019 10:18
2677 16 Обсудить
В Волгоградской области грузовик-мусоровоз насмерть сбил подростка05.05.2019 20:18
Происшествия 05.05.2019 20:18
8130 0 Обсудить
В Волгограде столкнулись бензовоз и автобус, есть пострадавшие05.05.2019 13:28
Происшествия 05.05.2019 13:28
6027 0 Обсудить
Реклама