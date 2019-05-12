В Волгоградской области заброшенную братскую могилу участников войны поставят на учет

Общество 12.05.2019 07:59
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12.05.2019 07:59
Администрацию Лощиновского сельского поселения Урюпинского района обязали принять меры к постановке на учет бесхозяйственного объекта культурного наследия - "Братской могилы участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов". Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял Урюпинский городской суд по иску районного прокурора.
Установлено, что указанный объект является бесхозяйственным. Братская могила в собственности Российской Федерации, Волгоградской области, Урюпинского района, Лощиновского сельского поселения не состоит, в установленном законом порядке бесхозяйной не признана. По мнению надзорного ведомства, в результате бездействия администрации поселения объект культурного наследия никем не обслуживается, в муниципальную собственность не принимается, что может повлечь его разрушение и утрату.
В материалах дела отмечается, что еще в 1997 году постановлением Волгоградской областной думы указанный объект под номером 2131 включен в список объектов культурного наследия, находящихся на территории Волгоградской области, подлежащих государственной охране как памятник истории и культуры регионального значения.
Требования районного прокурора были удовлетворены в полном объеме.
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