В Волгоградской области заброшенную братскую могилу участников войны поставят на учет





Администрацию Лощиновского сельского поселения Урюпинского района обязали принять меры к постановке на учет бесхозяйственного объекта культурного наследия - "Братской могилы участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов". Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял Урюпинский городской суд по иску районного прокурора.

Установлено, что указанный объект является бесхозяйственным. Братская могила в собственности Российской Федерации, Волгоградской области, Урюпинского района, Лощиновского сельского поселения не состоит, в установленном законом порядке бесхозяйной не признана. По мнению надзорного ведомства, в результате бездействия администрации поселения объект культурного наследия никем не обслуживается, в муниципальную собственность не принимается, что может повлечь его разрушение и утрату.

В материалах дела отмечается, что еще в 1997 году постановлением Волгоградской областной думы указанный объект под номером 2131 включен в список объектов культурного наследия, находящихся на территории Волгоградской области, подлежащих государственной охране как памятник истории и культуры регионального значения.

Требования районного прокурора были удовлетворены в полном объеме.



