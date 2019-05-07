"Второй раз не страшно": в Волгограде эвакуировали крупный бизнес-центр





Как рассказали сотрудники одной из фирм, расположенных в бизнес-центре, сообщение о необходимости покинуть свои рабочие места, прозвучало по громкой связи. "Конечно, было волнение, но не было страшно. Нас ведь эвакуируют уже второй раз, первый раз такое было зимой", - рассказала одна из девушек.

Между тем, по неофициальным данным, поводом для эвакуации персонала и посетителей "Волгоград-сити" стало сообщение с угрозами, которое пришло на электронную почту одного из офисов.

Посетители и персонал бизнес-центра “Волгоград-сити”, расположенного в Центральном районе Волгограда, были эвакуированы сегодня днем. Как стало известно ИА “Высота 102”, по предварительным данным, причиной стало сообщение об обнаружении подозрительного предмета. На месте работают сотрудники МВД, в том числе кинологи.