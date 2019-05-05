В Волгоградской области грузовик насмерть сбил подростка





Трагедия произошла сегодня днем в Елани - там в ДТП погиб подросток. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, около половины двенадцатого напротив дома №2 по улице Вокзальной грузовик сбил 14-летнего мальчика. От полученных травм он скончался на месте происшествия еще до приезда врачей. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства аварии.