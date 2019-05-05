В Волгоградской области грузовик насмерть сбил подростка

Происшествия 05.05.2019 20:18
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05.05.2019 20:18
Трагедия произошла сегодня днем в Елани - там в ДТП погиб подросток. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, около половины двенадцатого напротив дома №2 по улице Вокзальной грузовик сбил 14-летнего мальчика. От полученных травм он скончался на месте происшествия еще до приезда врачей. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства аварии.
К сожалению, это не единственное ДТП с участием детей, случившееся сегодня в регионе. Так, в Жирновском районе в больницу с травмами госпитализировали 12-летнего школьника. По имеющимся сведениям, он упал с мопеда. В Дзержинском районе Волгограда при столкновении двух легковых автомобилей пострадал трехмесячный малыш. А в Красноармейском районе, также в ДТП с участием двух легковушек, получил травмы 13-летний школьник. Пострадавшие госпитализированы.
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