В Волгоградской области пьяный водитель выехал из автомастерской и попал в ДТП

Происшествия 03.05.2019 09:30
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03.05.2019 09:30
К обязательным работам на 240 часов и лишению водительских прав на 1,5 года осужден житель Урюпинска, который в пьяном виде сел за руль и попал в ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Урюпинского городского суда, мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Судом установлено, что в марте этого года, находясь в автомобильной мастерской, он пьяным сел за руль автомобиля «ВАЗ-2121», чтобы проверить состояние машины после ремонта. Однако во время движения он не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль, который двигался впереди. Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции при помощи анализатора паров этанола установили, что виновник аварии пьян. Мужчина полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается.
Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.
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