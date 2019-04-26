Экология

Жителей Волгоградской области предупредили о “спецобработке” лесов

Экология 26.04.2019 17:57
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26.04.2019 17:57


О начале обработки лесов от насекомых-вредителей  сообщили сегодня ИА “Высота 102” в облкомприроде. В ведомстве рекомендовали жителям региона воздержаться от посещения зон,  где применялись препараты. Так,  с 25 апреля по 20 мая обработка будет проходить в Старополтавском лесничестве. В  Михайловском, Ольховском, Подтелковском, Быковском и Среднеахтубинском лесничествах будут бороться с вредителями с 30 апреля по 20 мая, а в Иловлинском и Калачевском лесничествах - с 20 мая по 9 июня.   Специалисты также не рекомендуют в это время собирать там грибы и ягоды, а также пасти скот.  В зоне обработок устанавливаются предупредительные аншлаги, дороги  перекрываются  шлагбаумами. Всего в этом году планируется  обработать около 8,5 тысяч гектаров леса . Применяемые препараты должны обезопасить деревья от  пилильщика соснового рыжего, пилильщиков-ткачей звездчатого и красноголового, шелкопряда соснового, дубовой зеленой листовертки и пяденицы зимней.

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