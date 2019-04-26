Жителей Волгоградской области предупредили о “спецобработке” лесов

Экология 26.04.2019 17:57
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26.04.2019 17:57
О начале обработки лесов от насекомых-вредителей сообщили сегодня ИА “Высота 102” в облкомприроде. В ведомстве рекомендовали жителям региона воздержаться от посещения зон, где применялись препараты. Так, с 25 апреля по 20 мая обработка будет проходить в Старополтавском лесничестве. В Михайловском, Ольховском, Подтелковском, Быковском и Среднеахтубинском лесничествах будут бороться с вредителями с 30 апреля по 20 мая, а в Иловлинском и Калачевском лесничествах - с 20 мая по 9 июня. Специалисты также не рекомендуют в это время собирать там грибы и ягоды, а также пасти скот. В зоне обработок устанавливаются предупредительные аншлаги, дороги перекрываются шлагбаумами. Всего в этом году планируется обработать около 8,5 тысяч гектаров леса . Применяемые препараты должны обезопасить деревья от пилильщика соснового рыжего, пилильщиков-ткачей звездчатого и красноголового, шелкопряда соснового, дубовой зеленой листовертки и пяденицы зимней.
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