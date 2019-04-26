



Сегодняшнее заседание у мирового судьи в Светлоярском районе Волгоградской области по иску руководителя управления Росприроднадзора по Волгоградской области Сергея Васильева, который обвинил учительницу и эколога Анастасию Сергееву в клевете, пришлось отложить. Как сообщает ИА «Высота 102», причиной стала неявка Сергея Васильева в суд. По словам его адвокатов, он находится на лечении. Между тем, как рассказала Анастасия Сергеева, ее защитник, и адвокаты Сергея Васильева были не против рассмотрения дела в его отсутствие. Но судья принял решение о переносе заседания, чтобы не нарушать права потерпевшего.

Напомним, Сергей Васильев обратился в суд с требованием привлечь Анастасию Сергееву в порядке частного обвинения к ответственности по ч.1.ст.128 УК РФ – за клевету. Поводом для этого послужило обращение Анастасии Сергеевой к руководителю федерального агентства природопользования с жалобой на Сергея Васильева. В частности, она критиковала деятельность возглавляемого им ведомства в связи с последними событиями, происходящими в Светлоярском районе, связанными в том числе с переездом Кировской свалки на пруд-накопитель жирных кислот. По словам Анастасии, никаких оскорблений и унижений Сергея Васильева в этом письме она не допустила, все, что содержалось в жалобе, было ее оценочным суждением.

Сергей Васильев, между тем, так не считает. В интервью ИА «Высота 102» он заявил, что правомерность действий управления Росприроднадзора была доказана судами, а Анастасия Сергеева обвинила и ведомство, и его как руководителя управления в некомпетентности и позволила себе недопустимые высказывания.



