Происшествия

На территории волгоградской больницы потушили пожар на крыше пристройки

Происшествия 25.04.2019 10:37
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25.04.2019 10:37


Сегодня около девяти часов утра поступил вызов о задмылении кровли хозяйственной пристройки в здании больницы   №3 по ул. Советской. Очаг задымления составил 2 квадратных метра. На место оперативно прибыли пожарные расчеты, задымление было ликвидировано через несколько минут. Как прокомментировали ИА «Высота 102» в облздраве, до прибытия пожарной бригады персонал больницы начал выводить пациентов из отделения, находящегося недалеко от пристройки. Пациенты могли самостоятельно передвигаться, они находились на лечении по курсу реабилитации. Массовая эвакуация была отменена из-за отсутствия необходимости. В настоящее время больница работает в штатном режиме. 

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