В Волгограде объявили вне закона интернет-пособия для магазинных воров





Четыре сайта шоплифтеров - любителей магазинных краж заблокируют по решению Центрального районного суда. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на интернет-ресурсах содержались сведения о способах краж и советы о том, как избежать ответственности в случае задержания. Также на сайтах оправдывалось воровство и говорилось о том, что при помощи таких краж можно неплохо подзаработать. Для входа на сайты предварительной регистрации не требовалось.

Иск о блокировке подал в суд прокурор Волгограда. После того как решение суда вступит в силу Роскомнадзор заблокирует сайты.

По мнению ряда экспертов в области розничной торговли, шоплифтинг наносит немалый ущерб продавцам. Особенно страдают от действий воришек супермаркеты. Нередки случаи когда, неофициально, за украденное расплачиваются сотрудники магазина. Тревожно и то, что у некоторых молодежных субкультур в России магазинное воровство вошло в своеобразную моду.



