В Волгоградской области экс-депутат Госдумы Савченко готовится к дебатам с сельскими чиновниками

Экс-депутат Государственной думы Олег Савченко зарегистрирован в качестве участника предварительного голосования «Единой России». Как сообщает ИА «Высота 102», бывший парламентарий намерен идти на выборы в Волгоградскую областную думу от партии власти по Михайловскому округу №3. Списочником по этой территории свою кандидатуру выставил председатель областной думы Николай Семисотов. Известно, что по округу №3 в качестве одномандатника может баллотироваться действующий областной законодатель Николай Свиридов, исключенный в 2017 году из думской фракции единороссов. Прием заявок на участие в праймериз завершится 30 апреля.

В списке претендентов на мандат областного депутата оказался еще один федеральный политик – член Совета Федерации от законодательной власти региона Татьяна Лебедева. Ее полномочия в верхней палате парламента России истекают в сентябре 2019 года. Волгоградская облдума вправе как продлить срок ее пребывания в должности, так и утвердить новую кандидатуру. Олимпийская чемпионка в прошлом уже избиралась в регпарламент.

Завтра, 25 апреля, Олег Савченко примет участие в двух дебатах, которые пройдут на сцене Серафимовичского районного центра культуры. Оппонентами бывшего федерального политика, а ныне – крупного бизнесмена, станут муниципальные служащие Серафимовича: специалист и консультант администрации района, сотрудница местного литературно-краеведческого музея и директор централизованной бухгалтерии. Участники праймериз поговорят о развитии физкультуры и спорта, а также благоустройстве.

Политический путь Олега Савченко был извилистым и тернистым, а также насыщенным на события, в том числе скандальные. Так, в 2016 году политик проиграл праймериз «ЕР» по отбору кандидатов в Госдуму по Красноармейскому одномандатному округу и в знак протеста против итогов голосования вышел из партии. После чего Савченко предпринял попытку баллотироваться в нижнюю палату парламента страны от другой политической силы – Российской партии пенсионеров за справедливость. Однако и тут потерпел неудачу – ЦИК РФ отказал в регистрации всего списка кандидатов РППС. В сентябре 2018 года бывшего народного избранника снова приняли в ряды «Единой России».

Олег Савченко трижды избирался в Государственную думу. В 2000 году также участвовал в выборах главы администрации Волгоградской области, на которых проиграл Николаю Максюте. Являлся некоторое время владельцем акций волгоградского завода «Химпром», ныне - банкрота. В 2000-х годах приобрел Волжский подшипниковый завод, а позже возглавил «Европейскую подшипниковую корпорацию», в которую вошли предприятия нескольких регионов России.

Олег Савченко известен как экстремал-путешественник, покоривший целый ряд горных вершин мира. В 2018 году стал ведущим экономической программы на одном из федеральных телеканалов.











