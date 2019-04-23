Сбербанк стал лидером рынка ипотечного кредитования по версии RAEX

Экономика 23.04.2019 16:00 Реклама
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23.04.2019 16:00
Сбербанк стал лидером рейтинга «Ипотека в России» известного российского рейтингового агентства RAEX. Представители команды сервиса получили дипломы «Лидер рынка ипотечного кредитования: 1-е место» и «Лидер рынка ипотечного кредитования 2018 года: 1-е место по клиентоориентированности». Как сообщили Иа «Высота 102» в пресс-службе банка, в рамках награждения также был отмечен и высоко оценен сервис банка «ДомКлик».
Церемония награждения лидеров рынка недвижимости и ипотечного кредитования по итогам 2018 года состоялась во время круглого стола «Ипотека в России: вызовы 2019 года», где представители банковской сферы, застройщиков и агентств недвижимости, органов законодательной власти и регулятора обсуждали итоги развития отрасли, современные вызовы, а также ближайшие новации в области ее государственного регулирования.
Проект RAEX «Ипотека в России» существует с 2007 года. Агентство ежегодно публикует аналитическое исследование, включающее рейтинг ипотечных банков и прогноз развития рынка. Особенностью исследования, проведенного RAEX в этом году, стал первый в России рейтинг клиентоориентированности ипотечных банков, составленный по результатам опроса ипотечных брокеров девяти крупнейших столичных агентств недвижимости.
Предлагалось оценить банки по шести параметрам: количество документов, требуемых у заемщика при рассмотрении заявки на кредит, доступность онлайн-консультантов при обращении к ним через мобильное приложение или онлайн-банкинг, наличие электронной платформы, позволяющей не только получить кредит, но и подобрать недвижимость, наличие льготных программ, снижающих ставку кредитования, а также возможность получения займа при сниженной платежеспособности заемщика. Полученные оценки (от 1 до 5) были суммированы и выведены их среднеарифметические значения.
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» блока «Розничный бизнес» Сбербанка: «Первое место в рейтинге было отдано нам благодаря высокой оценке профессионалами рынка качества наших услуг и функциональности платформы ʺДомКликʺ. Этот результат демонстрирует приверженность нашей команды предоставлять клиентам всесторонние и качественные услуги, которые мы стараемся делать максимально всесторонними и удобными для клиентов».
«ДомКлик» — сервис поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка. Работает с 2017 года. Позволяет подать заявку и получить одобрение ипотеки онлайн, выбрать недвижимость из сотен тысяч объявлений и отправить понравившийся вариант на одобрение в банк в один клик. При покупке готовой квартиры, отмеченной на «ДомКлик» значком «Одобрение онлайн», клиент получает дисконт к ставке по ипотеке в размере 0,3 п. п. Занял 1-е место в номинации «Сервисы» во Всероссийском конкурсе сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета — 2018».
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