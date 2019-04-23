В Волгограде из-за технической неисправности встали поезда





Сегодня три пассажирских поезда и один грузовой задержатся в пути из-за технической неисправности. Как сообщили “Высота 102” в Приволжской РЖД, в 12:26 на перегоне “Лесопитомник – Канальная” по технической причине произошла остановка грузового состава. Ему на помощь со станции имени Максима Горького направлен восстановительный поезд. Из-за этого ожидаются задержки пассажирских поездов № 14 “Адлер – Саратов”, № 60 “Кисловодск – Новокузнецк” и № 130 “Анапа - Красноярск”.

Приволжская железная дорога принимает все меры для введения указанных поездов в действующий график движения.