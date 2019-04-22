В Волгограде двое автомойщиков угнали и разбили такси

Происшествия 22.04.2019 12:54
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22.04.2019 12:54
Уголовное дело возбуждено в отношении двоих работников автомойки, которых подозревают в угоне автомобиля. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по региону, накануне около восьми часов вечера в поселке Металлургов сотрудники ДПС остановили такси “Chery Tiggo”. Судя по виду машины, машина недавно попала в аварию. За рулем находился 26-летний парень, у которого не было водительских прав. Рядом с ним сидел его 22-летний товарищ - оба были пьяны. Сразу выяснилось - они работники автомойки и машину взяли на работе, чтобы прокатиться в поселок ГЭС. Однако спиртное и отсутствие водительского опыта подвели новоиспеченного водителя - выезжая с мойки, машина врезалась в стену здания и получила повреждения. Правда, это не смутило молодых людей, и они продолжили свой вояж.
Пожалуй, больше всего удивился хозяин машины, когда полицейские вернули ему разбитый автомобиль и рассказали об угоне и аварии.
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