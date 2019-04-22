В Волгограде цена на капусту стала «экзотической»





В волгоградских магазинах цены на белокочанную свежую капусту прошлогоднего урожая приблизились к стоимости экзотических фруктов. Как сообщает ИА «Высота 102», в одном из сетевых супермаркетов и капуста, и бананы теперь стоят одинаково – 69 рублей за килограмм. Покупатели в недоумении рассматривают ценники. Некоторые пожилые горожане качают головой и уходят, признавшись, что теперь не могут позволить себе сварить борщ из свежей капусты. Цена на завозной овощ урожая нынешнего года еще выше и достигает 85 рублей за килограмм. Пенсионеры удивляются: ведь бананы привозят нам из далеких жарких стран, а капусту выращивают у нас - так почему цена уже сравнялась?









Напомним, по данным Волгоградстата недельной давности средняя стоимость килограмма капусты белокочанной в регионе достигла почти 53 рублей – повышение по сравнению с позапрошлой неделей составило около 9%. Однако на этой неделе, по всей видимости, цена популярного овоща достигнет рекордного подорожания.



