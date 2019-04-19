«Спасибо интернету – 2019»: Ростелеком приглашает пенсионеров показать свое умение

Телеком 19.04.2019 14:48
388 0
19.04.2019 14:48
Начат прием работ на V Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2019», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.
Номинации конкурса:
• «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
• «Мои интернет-достижения»;
• «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;
• «Моя общественная интернет-инициатива».
Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2019 года. Итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2019 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.
Первый конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 году. На конкурс было прислано более 2 000 работ из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Участниками конкурса стали более 2 000 пользователей интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации «Самый активный регион» стал Красноярский край: от пенсионеров из этого региона поступило более 10% всех работ, присланных на конкурс.
На второй конкурс «Спасибо интернету – 2016» поступило более 3 000 заявок. По результатам предварительного отбора 2 525 работ из 76 регионов Российской Федерации были признаны соответствующими условиям конкурса. Победителем в номинации «Самый активный регион» стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% работ.
Отличительной особенностью конкурса «Спасибо интернету – 2017» стал своеобразный рекорд: самой взрослой участницей стала жительница Иркутской области, которой на момент подачи работы исполнился 101 год. Всего в конкурсе приняли участие 2 765 человек из 76 регионов РФ.
Первый этап конкурса «Спасибо интернету – 2018» прошли 3 383 работы из 74 регионов Российской Федерации, что на 22,7% больше, чем в предыдущем году. Республика Татарстан стала самым активным регионом в третий раз подряд. В десять самых активных регионов также вошли Воронежская, Курганская, Московская, Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская области, а также Красноярский и Краснодарский края.
Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета». Все работы размещены на сайте www.azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».
Реклама
Популярное по теме
16.04.2019 10:05
5873 0
15.04.2019 12:57
2295 0
02.04.2019 14:23
2216 0
«Ростелеком» в Волгограде научил кванторианцев распознавать угрозы в Сети16.04.2019 10:05
Первые 100 000 камер: домашнее облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает обороты15.04.2019 12:57
«Ростелеком» обеспечил бесперебойную работу системы видеонаблюдения на досрочном ЕГЭ-201912.04.2019 11:12
Виртуальная АТС привлекла клиентов «Ростелекома» и обеспечила его лидерство11.04.2019 13:14
Технологии «МегаФона» помогут российским хирургам спасать жизни10.04.2019 16:22
Первым телеканал «ПОБЕДА» включил в свою ТВ–сеть «Ростелеком»10.04.2019 12:47
«Ростелеком» будет развивать системы хранения данных в партнерстве08.04.2019 12:58
Рунет 2018: показатели растут, но дефицит кадров остается06.04.2019 11:09
«МегаФон» стал лучшей телекоммуникационной компанией для старта карьеры05.04.2019 14:27
«Ростелеком» начал трансляцию уникального телеканала04.04.2019 15:44
«Ростелеком» готов помочь волгоградской промышленности внедрить цифровые технологии02.04.2019 14:23
«ЭР-Телеком» подвел итоги 2018 года28.03.2019 15:30
«Ростелеком» вместе с нефтяниками запустил «Умные скважины»26.03.2019 15:18
В 2018 году «МегаФон» инвестировал в качество связи и сервисы22.03.2019 16:29
МегаФон стал стратегическим партнером российского футбола22.03.2019 09:36
Реклама