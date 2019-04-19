«Спасибо интернету – 2019»: Ростелеком приглашает пенсионеров показать свое умение





Начат прием работ на V Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2019», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.

Номинации конкурса:

• «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

• «Мои интернет-достижения»;

• «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;

• «Моя общественная интернет-инициатива».

Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2019 года. Итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2019 года.

www.azbukainterneta.ru/konkurs , приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Первый конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 году. На конкурс было прислано более 2 000 работ из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Участниками конкурса стали более 2 000 пользователей интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации «Самый активный регион» стал Красноярский край: от пенсионеров из этого региона поступило более 10% всех работ, присланных на конкурс.

На второй конкурс «Спасибо интернету – 2016» поступило более 3 000 заявок. По результатам предварительного отбора 2 525 работ из 76 регионов Российской Федерации были признаны соответствующими условиям конкурса. Победителем в номинации «Самый активный регион» стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% работ.

Отличительной особенностью конкурса «Спасибо интернету – 2017» стал своеобразный рекорд: самой взрослой участницей стала жительница Иркутской области, которой на момент подачи работы исполнился 101 год. Всего в конкурсе приняли участие 2 765 человек из 76 регионов РФ.

Первый этап конкурса «Спасибо интернету – 2018» прошли 3 383 работы из 74 регионов Российской Федерации, что на 22,7% больше, чем в предыдущем году. Республика Татарстан стала самым активным регионом в третий раз подряд. В десять самых активных регионов также вошли Воронежская, Курганская, Московская, Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская области, а также Красноярский и Краснодарский края.

«Конкурсные работы» . Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета». Все работы размещены на сайте www.azbukainterneta.ru в разделе



