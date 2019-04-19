Телеком

«Спасибо интернету – 2019»: Ростелеком приглашает пенсионеров показать свое умение

Телеком 19.04.2019 14:48
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19.04.2019 14:48


Начат прием работ на V Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2019», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.
Номинации конкурса:
• «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
• «Мои интернет-достижения»; 
• «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;
• «Моя общественная интернет-инициатива».
Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2019 года. Итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2019 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.
Первый конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 году. На конкурс было прислано более 2 000 работ из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Участниками конкурса стали более 2 000 пользователей интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации «Самый активный регион» стал Красноярский край: от пенсионеров из этого региона поступило более 10% всех работ, присланных на конкурс. 
На второй конкурс «Спасибо интернету – 2016» поступило более 3 000 заявок. По результатам предварительного отбора 2 525 работ из 76 регионов Российской Федерации были признаны соответствующими условиям конкурса. Победителем в номинации «Самый активный регион» стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% работ.
Отличительной особенностью конкурса «Спасибо интернету – 2017» стал своеобразный рекорд: самой взрослой участницей стала жительница Иркутской области, которой на момент подачи работы исполнился 101 год. Всего в конкурсе приняли участие 2 765 человек из 76 регионов РФ.
Первый этап конкурса «Спасибо интернету – 2018» прошли 3 383 работы из 74 регионов Российской Федерации, что на 22,7% больше, чем в предыдущем году. Республика Татарстан стала самым активным регионом в третий раз подряд. В десять самых активных регионов также вошли Воронежская, Курганская, Московская, Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская области, а также Красноярский и Краснодарский края.
Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета». Все работы размещены на сайте www.azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».

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