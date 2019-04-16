Общество

Фонд капремонта Волгоградской области утвердил план работы на ближайшие три года

Общество 16.04.2019 15:10
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16.04.2019 15:10


Более 1300 многоквартирных домов должны быть капитально отремонтированы в Волгоградской области с 2020 по 2022 годы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, краткосрочный план работы регоператора на ближайшие три года утвержден приказом областного комитета ЖКХ и ТЭК. Свои жилищные условия должны улучшить свыше 100 тысяч семей. 
В следующем году, 2020-м, обновление ожидает 538 многоэтажек общей площадью 1,2 млн квадратных метров. По информации УНО «Региональный фонд капремонта», собственникам, чьи дома вошли в план следующего года, еще в начале 2019-го были направлены предложения по видам работ. У жильцов есть четыре месяца, чтобы на общем собрании собственников рассмотреть предложения, сметы, утвердить их или внести свои правки. Эта подготовительная работа позволит оперативно перейти к аукционным процедурам по отбору подрядных организаций и без сбоев войти в строительный сезон.
Напомним, в Волгоградской области в долгосрочную программу капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанную до 2030 года, входит 11 тысяч 31 дом. В 2019 году по краткосрочному плану приведут в порядок 323 многоквартирных дома, заменят 248 аварийных лифтов. На большинстве объектов работы стартовали, как только установились благоприятные погодные условия.

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