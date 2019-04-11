



Сегодня возле ТРК «Русь» в Дзержинском районе Волгограда двое человек пострадали, один погиб в ДТП с участием маршрутки №46С . Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, авария произошла около 17.20.





По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Хендэ Акцент» ехал по улице Исторической в сторону Аптечного проезда. На пересечении с улицей Жигулевская при перестроении он подрезал маршрутку «ГАЗель» и столкнулся с ней. В результате 45-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и наехал на пешехода, стоявшего на тротуаре, а затем влетел в ограждение автобусной остановки.





Пешеход - мужчина средних лет - от полученных травм скончался на месте, за медицинской помощью обратились двое пассажиров маршрутки.

По факту автоаварии проводится проверка, на месте работают экипажи ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.