Экономика

В Волгоградской области посчитали доходы от налогов

Экономика 10.04.2019 17:39
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10.04.2019 17:39


За три месяца текущего года в бюджет Волгоградской области от налогоплательщиков поступило 21,9 миллиарда рублей. Такие цифры, как сообщает ИА "Высота 102", озвучили сегодня в УФНС России по региону, где подвели итоги поступлений в консолидированный бюджет за январь-март 2019 года.
Поступления в целом составили 37,5 миллиарда рублей. При этом темп роста доходов в казну региона составил 104%. Столь значительная доля поступлений отмечалась и в 2018 году. Так, доля поступлений в консолидированный бюджет Волгоградской области за 2018 год составила 100,5 млрд. рублей с темпом роста 114,3 % при среднероссийском темпе роста 114,9 %. По-прежнему основными налогами, формирующими доходы консолидированного бюджета Волгоградской области, являются НДФЛ, налог на прибыль и акцизы.

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