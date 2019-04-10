В Волгоградской области посчитали доходы от налогов





За три месяца текущего года в бюджет Волгоградской области от налогоплательщиков поступило 21,9 миллиарда рублей. Такие цифры, как сообщает ИА "Высота 102", озвучили сегодня в УФНС России по региону, где подвели итоги поступлений в консолидированный бюджет за январь-март 2019 года.

Поступления в целом составили 37,5 миллиарда рублей. При этом темп роста доходов в казну региона составил 104%. Столь значительная доля поступлений отмечалась и в 2018 году. Так, доля поступлений в консолидированный бюджет Волгоградской области за 2018 год составила 100,5 млрд. рублей с темпом роста 114,3 % при среднероссийском темпе роста 114,9 %. По-прежнему основными налогами, формирующими доходы консолидированного бюджета Волгоградской области, являются НДФЛ, налог на прибыль и акцизы.



