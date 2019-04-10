Происшествия

Доехал до соседнего дома: жителю Волгограда грозит тюрьма за угон

Происшествия 10.04.2019 16:21
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10.04.2019 16:21


Жителя Волгограда задержали сегодня за угон автомобиля  своего знакомого. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, накануне в полицию обратился 33-летний житель Тракторозаводского района. Мужчина заявил о пропаже его автомобиля “ВАЗ-2114”, который он припарковал у себя во дворе. Стражи порядка быстро нашли  машину. Оказалось, что ее самовольно взял 25-летний знакомый потерпевшего. Мужчины вместе выпивали, а, когда владелец “стального коня” уснул, его товарищ понял, что не хочет идти домой пешком. И угнал авто. К слову, живет горе-угонщик в соседнем дворе. Владелец авто выходку товарища не оценил.
Сейчас  возбуждено уголовное дело по  статье “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения”. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

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