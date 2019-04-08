Мусорному регоператору Волгоградской области нечем расплачиваться с подрядчиками

Общество 08.04.2019 11:37
6263 19
08.04.2019 11:37
Об этом заявила Наталья Лисименко, заместитель руководителя аппарата губернатора на внеочередном заседании Волгоградской облдумы. Тему задолженности, которая образовалась у компании, поднял депутат Николай Свиридов, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". В Михайловке, по его словам, регоператор должен своим контрагентам 10 млн, во Фролово - 4 млн, в Серафимовиче -5 млн. Парламентарий предложил коллегам обсудить эту проблему. Наталья Лисименко прокомментировала щекотливый вопрос. По ее словам, на прошлой неделе у губернатора состоялся жесткий разговор с первым заместителем директора регоператора (скорее всего, она имела ввиду УК "Лидер" - прим. ред. ИА "Высота 102"). Регоператор пояснил,что ему нечем платить, потому что за первый месяц работы в январе денег с населения не взимали. Проблемы с ТБО решаются, говорит Лисименко, но не так быстро, как хотелось бы.
Депутат Николай Свиридов предложил объявить перерыв в заседании и пригласить профильного вице-губернатора, чтобы доложить о ситуации с вывозом ТКО. Однако председатель облдумы Николай Семисотов отказал, напомнив, что заседание внеочередное и повестка сформирована. Депутат Алексей Овчинников также вступил в дискуссию. Он напомнил,что у депутатов свои дела и он лично, к примеру, не сможет задерживаться в думе. Наталья Лисименко пообещала, что при необходимости информацию для депутатов подготовят.
В повестке дня сегодняшнего экстренного заседания облдумы – два вопроса. Все они касаются поддержки проекта о внесении изменений в федеральный закон о контрактной системе.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
58027 0
20.03.2019 20:02
42940 8
30.03.2019 18:46
38998 0
В Волгограде фундамент под странный объект заложили посреди нового тротуара08.04.2019 14:04
Ушел из жизни первостроитель - почетный гражданин Волжского Александр Рожнов08.04.2019 11:13
Волгоградская область стала еще более опасной по бешенству08.04.2019 08:35
Устроила «разборки»: под Волгоградом женщину оштрафовали за нанесение побоев чужому ребёнку07.04.2019 13:27
В Волгограде обнаружили "подпольное убежище" иностранцев07.04.2019 11:13
В Волгограде жители брошенного УК дома пережили коммунальную катастрофу07.04.2019 10:03
Жителям улицы Весенней в Волгограде весна не мила из-за мусорного регоператора07.04.2019 07:22
В Волгоградской области антигерой публикаций «Высоты 102» почил в бозе06.04.2019 21:43
Погибшей по вине молодогвардейца семье устанавливают мемориал на волжском кладбище06.04.2019 21:07
Вкладчики КПК «Диамант» в Волгограде взыскивают свои деньги через суд06.04.2019 16:59
Под Волгоградом ликвидируют вспышку бруцеллеза06.04.2019 12:45
В Центральном районе Волгограда провели субботник без «комсомольского задора»06.04.2019 11:36
В Волгограде увековечили память «отца» международного театрального фестиваля06.04.2019 10:49
В Волгограде после выборов в гордуму сменили трех председателей ТИК06.04.2019 09:59
В Волгограде всемирно известный спортсмен провел мастер-класс для слабослышащих детей05.04.2019 21:20
Реклама