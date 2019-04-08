Общество

Мусорному регоператору Волгоградской области нечем расплачиваться с подрядчиками

Общество 08.04.2019 11:37
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08.04.2019 11:37


Об этом заявила Наталья Лисименко, заместитель руководителя аппарата губернатора  на внеочередном заседании Волгоградской облдумы. Тему задолженности, которая образовалась у компании, поднял депутат Николай Свиридов, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". В Михайловке, по его словам, регоператор должен своим контрагентам 10 млн, во Фролово - 4 млн, в Серафимовиче -5 млн. Парламентарий предложил коллегам обсудить эту проблему. Наталья Лисименко прокомментировала щекотливый вопрос. По ее словам, на прошлой неделе у  губернатора состоялся жесткий разговор с первым заместителем директора регоператора (скорее всего,  она имела ввиду УК "Лидер" - прим. ред. ИА "Высота 102"). Регоператор пояснил,что ему нечем платить,  потому что за первый месяц работы в январе денег с населения не взимали. Проблемы с ТБО решаются, говорит Лисименко, но не так быстро, как хотелось бы.
Депутат Николай Свиридов предложил объявить перерыв в заседании и пригласить профильного вице-губернатора, чтобы доложить о ситуации с вывозом ТКО. Однако председатель облдумы  Николай Семисотов отказал, напомнив, что заседание внеочередное и повестка сформирована. Депутат Алексей Овчинников также вступил в дискуссию. Он напомнил,что у депутатов свои дела и он  лично, к примеру, не сможет задерживаться в думе. Наталья Лисименко пообещала, что при необходимости информацию для депутатов подготовят.
В повестке дня сегодняшнего экстренного заседания облдумы – два вопроса. Все они касаются поддержки  проекта о внесении изменений в федеральный закон о контрактной системе. 

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