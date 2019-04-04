В Волгограде избрали нового ректора опорного вуза региона

Общество 04.04.2019 13:36
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04.04.2019 13:36
Александр Навроцкий сегодня избран ректором Волгоградского государственного технического университета - опорного вуза региона. Как сообщает ИА "Высота 102", за его кандидатуру проголосовало 166 человек - это 84,3% голосов делегатов конференции. Для победы на выборах было необходимо набрать более 50% голосов.
Отметим, что на пост ректора претендовали три человека - это замдиректора по научной работе института архитектуры и строительства Олег Бурлаченко, проректор по учебной работе Сергей Кузьмин и первый проректор Александр Навроцкий, который до настоящего времени был врио ректора. Эти кандидаты успешно прошли аттестацию в Министерства науки и высшего образования РФ. Еще один претендент на кресло ректора - первый проректор-директор института архитектуры и строительства Игорь Стефаненко - выбыл из предвыборной гонки по решению аттестационной комиссии министерства.
Сегодня перед началом голосования свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кузьмин. В итоге на финишной прямой остались Александр Навроцкий и Олег Бурлаченко. За последнего проголосовали 30 делегатов конференции (15,2% голосов). Всего на конференции по выбору ректора присутствовали 198 делегатов.
Итоговый протокол голосования будет направлен в Минобрнауки, которое примет решение о назначении ректора университета.
Напомним, бывший ректор ВолгГТУ 67-летний Владимир Лысак, возглавлявший вуз с 2014 года, покинул должность в феврале текущего года.
Для справки: Александр Навроцкий занимается исследованиями в области органической химии - он профессор кафедры "Технология высокомолекулярных и волокнистых материалов".
Александр Навроцкий сам является выпускником волгоградского политеха - его он окончил в 1993 году. В 1997 защитил кандидатскую, а в 2005 докторскую диссертации. Свою дипломную работу, а также кандидатскую и докторскую диссертации он писал под руководством академика Ивана Новакова, который был ректором ВолгГТУ 25 лет - с 1989 по 2014 год.
Помимо образования полученного в России, Александр Навроцкий прошел ряд зарубежных стажировок: в японском университете Васеда в 2009 году, в 2010 году в университете Дю Мэн во Франции, а через год - в Пармском университете в Италии.
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