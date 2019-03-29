Общество 29.03.2019 08:23
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29.03.2019 08:23
Очередной «заблудившийся» болельщик чемпионата мира по футболу 2018 года задержан в Волгоградской области. В центре временного содержания иностранных граждан Управления МВД России по Волгограду депортации из России ожидает 26-летний житель Нигерии Пол Осах Рафаэль. Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в правоохранительных органах. Молодого человека задержали в ходе рейдовых мероприятий в Дубовке. В Россию Рафаэль прибыл летом прошлого года в качестве болельщика ЧМ-2018. Покинуть страну он должен был до 31 декабря 2018 года.
Постановлением Дубовского районного суда гость мундиаля признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Ему назначен штраф в размере 2000 рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.
Изначально в Москву Рафаэль прилетел не развлекаться, а учиться. Родители мечтали, что сын поступит в политехнический университет и станет экономистом. В студенты молодого человека, увы, не взяли. Но долго грустить не пришлось – стартовало мировое футбольное первенство, участником которой являлась и африканская республика. 22 июня Нигерия играла против Исландии на стадионе «Волгоград Арена», куда и устремился Рафаэль.
Впечатления от русских каникул у молодого человека – самые хорошие, несмотря на смазанную концовку отпуска. В Россию он намеревается вернуться - причем на постоянное место жительства. Подробнее о своем затянувшемся путешествии африканец рассказал «Высоте 102» в эксклюзивном видеоинтервью.
Всего за время чемпионата мира по футболу Волгоград посетили 220 тысяч туристов, из которых 50 тысяч - иностранцы. По данным МВД России на февраль текущего года, страну не покинули более 5,5 тысячи иностранных болельщиков. Задача правоохранителей – разыскать и депортировать на родину тех, кто явно загостился и нарушил миграционное законодательство. Недавно из Волгограда принудительно отправили домой жителя Египта, который мечтал остаться в России, но не имел на то законных оснований.
Больше снимков из центра временного содержания мигрантов – в фотогалерее.
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