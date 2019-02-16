Болельщики из Египта на матче в Волгограде 25 июня 2018 г.
Общество 16.02.2019 15:35
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16.02.2019 15:35
Иностранца-нелегала задержали при проверке документов в рабочем поселке Светлый Яр Волгоградской области: принято решение о его принудительном выдворении за пределы России, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Светлоярского районного суда.
Установлено, что гражданин Египта въехал на территорию России 16 июня 2018 года в качестве зрителя спортивных соревнований чемпионата мира по футболу 2018 года сроком до 31 декабря 2018 года. Напомним, сборная Египта провела матч на «Волгоград Арене» с национальной сборной Саудовской Аравии 25 июня 2018 года. Однако египтянин отказывался покидать Россию. С 1 января текущего года он уклонялся от выезда с территории РФ, на миграционном учете не состоял.
На суде гражданин Египта вину в совершении административного правонарушения признал, пояснив, что очень хотел остаться в России на постоянное место жительства.
Решением суда он признан виновным по ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Гражданину Египта назначен штраф в размере 2000 рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. Ожидать исполнения судебного решения египтянин будет в центре временного содержания иностранных граждан Управления МВД России по г. Волгограду.
По данным МВД России, во время чемпионата мира в 2018 году по специализированной карте зрителя в РФ въехало 650 тыс. иностранцев, большинство из них своевременно покинули страну. Сейчас незаконно в России после ЧМ-2018 находятся около 5,5 тысячи иностранцев. Сообщалось, что проводятся мероприятия, направленные на их выявление и водворение из страны.
Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня в 11 городах на 12 стадионах. Матчи мирового первенства приняли Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград и Сочи.
Победителем турнира стала сборная Франции, команда России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Хорватии.
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